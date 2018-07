David Luiz recebe carta de fã após eliminação do Brasil na Copa

A entrevista dada por David Luiz após a eliminação do Brasil para Alemanha pelo placar de 7 a 1 emocionou os fãs do jogador, especialmente as crianças, conquistadas pelo carisma do zagueiro durante a disputa do Mundial.

Ana Luz, de 9 anos, resolveu consolar David Luiz, e escreveu um bilhete para o jogador. A mãe, Renata Penna, postou a imagem do bilhete no Facebook. A imagem correu a internet até chegar as mãos do zagueiro, que republicou, agradecendo todo o apoio, e prometendo não desistir da luta pelos seus sonhos, como o de ser campeão mundial com a camisa da seleção brasileira.

“Muito obrigado princesa Ana Luz, amei a sua cartinha. E muito obrigado a todos os brasileiros pelo apoio! Eu jamais vou desistir dos meus sonhos e vou sempre lutar pra devolver todo esse carinho que recebo de vocês. Deus abençoe a todos!”, escreveu o zagueiro da seleção e do PSG.