O debate sobre a venda de bebidas alcoólicas foi o principal assunto na reta final da tramitação do projeto da Lei Geral da Copa. Nesta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o texto suspendendo a proibição presente no Estatuto do Torcedor e os governos locais poderão negociar com a Fifa sobre a comercialização de álcool no Mundial. Agora o projeto seguirá para o Senado Federal.

