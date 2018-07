Dê uma de Tite ou Muricy na semifinal da Libertadores

Depois da vitória na Vila Belmiro por 1 a 0, o Corinthians do técnico Tite precisa apenas empatar no Pacaembu para ir à final da Copa Libertadores. Já o Santos tem de ganhar o jogo desta quarta-feira para não dar adeus à competição. Uma vitória santista simples leva a decisão aos pênaltis. Qualquer outro placar com triunfo santista dá a vaga à equipe de Muricy Ramalho.

Os dois times devem ter alterações para o segundo jogo. Expulso na partida da Vila, Emerson desfalca o Corinthians. Precisando mais do que nunca de gols, o Santos acena com a possibilidade de jogar com três atacantes.

E você, o que faria no lugar de Tite ou Muricy? Seja o técnico de Corinthians ou Santos, escale seu time e monte o esquema tático.