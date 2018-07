Decisão no ar

Chegou a grande noite para os torcedores corintianos e santistas. A reportagem do Estadão.com.br veio até o Pacaembu transmitir a movimentação e os bastidores da segunda partida da semifinal da Copa Libertadores e o clima é de decisão.

Antes de chegar no estádio o trânsito já está bem complicado. As ruas estão engarrafadas e apesar das operações policiais, há um grande número de flanelinhas nos arredores. Entre os vendedores ambulantes, os mais numerosos são os de capa de chuva, comercializada ao preço de R$ 10.



A movimentação da imprensa já é grande. Na foto acima, podemos ver os carros das emissoras de televisão preparados para a transmissão. A movimentação já é intensa nos corredores do Pacaembu.



No setor das cadeiras laranjas o Corinthians montou um mosaico com os desenhos de um coração e de um eletrocardiograma. Fora isso, a diretoria vai distribuir 150 mil bexigas para a torcida. Para completar, está programada uma queima de fogos quando a equipe for a campo. Toda essa organização é resultado de um investimento de R$ 40 mil do clube. A festa promete.