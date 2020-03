Defensa y Justicia x Santos: onde assistir à partida pela Libertadores

O Santos faz sua estreia na Copa Libertadores nesta terça-feira, contra o Defensa y Justicia, da Argentina, no estádio Norberto Tomaghello, pela primeira rodada da competição continental. A partida começa às 19h15, horário de Brasília.

Onde assistir Defensa Y Justicia x Santos?

É possível assistir à partida ao vivo pelo canal Fox Sports. E o Estado vai fazer transmissão em tempo real.

O Santos vem de um empate sem gols com o Palmeiras, em clássico realizado no sábado, pelo Paulistão. O Defensa também empatou no sábado, mas por 1 a 1 com o River Plate, pelo Campeonato Argentino.

Os dois times estão no Grupo G, ao lado de Delfín-EQU e Olímpia-PAR, que se enfrentam na quarta-feira, às 21h30.