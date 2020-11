Delfín x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

O desfalcado Palmeiras enfrenta o Delfín nesta quarta-feira, às 19h15, no Estádio Jocay, em Manta, no Equador, em duelo válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo pela Fox Sports e o Estadão fará tempo real do confronto. Saiba as principais informações da partida.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Delfín x Palmeiras terá transmissão pela Fox Sports. O Estadão fará tempo real do confronto.

HORÁRIO

A partida será disputada às 19h15, horário de Brasília.

ESCALAÇÃO

Delfín: A definir

Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Gabriel Menino (Marcos Rocha), Danilo, Zé Rafael, Lucas Lima e Mayke; Gabriel Silva (Patrick de Paula) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

QUANDO SERÁ O JOGO DA VOLTA?

O jogo da volta será na próxima quarta-feira, dia 2, no mesmo horário, no Allianz Parque.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras foi o líder do Grupo B com 16 pontos. Na última rodada, a equipe alviverde goleou o Tigre por 5 a 0. No Brasileirão, o Palmeiras vem de derrota por 1 a 0 para o Goiás.

Já o Delfín ficou em segundo no Grupo G, atrás do Santos. Na sexta rodada, a equipe venceu fora de casa o Olímpia por 1 a 0. No Campeonato Equatoriano, o time perdeu no último domingo por 3 a 2 para o Emelec.