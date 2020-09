Delfín x Santos: onde assistir, horário e classificação

Delfín e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 23h (de Brasília), no estádio Jocay, em Manta, no Equador. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e será transmitida pela internet.

Delfín x Santos: onde assistir

Os torcedores podem assistir o jogo ao vivo pelo Facebook Watch. Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 23h, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Santos entra em campo após empatar com o Olímpia, do Paraguai, por 0 a 0. O resultado manteve o clube paulista na liderança do “Grupo G”, com sete pontos. Uma vitória no jogo desta quinta-feira pode lhe trazer mais tranquilidade na tabela.

O Delfín perdeu para o Defensa y Justicia, da Argentina, na última rodada, por 3 a 0. A equipe equatoriana ainda não venceu na competição e está na última colocação. Confira a tabela de classificação do “Grupo C”.