Deportivo Cali x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians vai à Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h, enfrentar o Deportivo Cali, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Líder do Grupo E, o time alvinegro quer emendar nova vitória e repetir boa atuação vista no duelo com o Boca Juniors.

Além disso, os comandados de Vítor Pereira sabem da relevância de conquistar pontos diante dos colombianos. O jogo longe de seus domínios também ajudará o Corinthians a apagar a imagem deixada no jogo com o Always Ready, único como visitante até aqui no torneio continental.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Deportivo Cali e Corinthians será disputado na Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio que carrega o nome da equipe colombiana.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva da Conmebol TV (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

DEPORTIVO CALI – Acevedo; Franco, Nazarit, Caldera e Tello; Balanta, Cabezas e Luna; Vásquez, González e Gutiérrez. Técnico : Rafael Dudamel.

– Acevedo; Franco, Nazarit, Caldera e Tello; Balanta, Cabezas e Luna; Vásquez, González e Gutiérrez. : Rafael Dudamel. CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Róger Guedes (Mantuan), Willian e Jô. Técnico: Filipe Almeida (Vítor Pereira).

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória magra, por 1 a 0, sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O Deportivo Cali derrotou o Once Caldas, fora de casa, pelo mesmo placar, no Torneio Apertura do Campeonato Colombiano.