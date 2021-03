Deportivo Lara x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com a vantagem no placar, o Santos visita o Deportivo Lara nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), em partida válida pela Copa Libertadores. O jogo acontece no Estádio Olímpico, na Venezuela, e terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Deportivo Lara x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Caracas.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Deportivo Lara: Luis Curiel; Jonatahn España, Ignacio Anzola, Victor Sifontes e Chrisopher Rodriguez; Diego Meleán, Telasco Segovia e Jesús Bueno; Barrios, Darwin Gómez e Gilson Salaza. Técnico: Leonardo González.

Santos: João Paulo; Balieiro, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry, Soteldo, Ângelo, Lucas Braga e Jean Mota. Técnico: Ariel Holan.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de vitória por 2 a 1 diante do Ituano, no Paulistão, enquanto o Deportivo Lara vem de derrota por 2 a 1 justamente para o Santos, em partida válida pelo jogo de ida do confronto.