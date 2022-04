Deportivo Táchira x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras inicia sua jornada em busca do tricampeonato inédito da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília). O time de Abel Ferreira encara o Deportivo Táchira no estádio Pueblo Nuevo, na Venezuela. O Grupo 1, chave palmeirense, ainda conta com o Independiente Petrolero, da Bolívia, e o Emelec, o Equador.

ONDE ASSISTIR

Deportivo Táchira x Palmeiras terá transmissão na ESPN (TV fechada) e no Star+ (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal-VEN.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Deportivo Táchira : Varela; Gutiérrez, Quintero e Restrepo; Hernández, Flores, Ramos, Tortelo e Benítez; Figueroa e Robert Hernández. Técnico : Juan Tolisano.

: Varela; Gutiérrez, Quintero e Restrepo; Hernández, Flores, Ramos, Tortelo e Benítez; Figueroa e Robert Hernández. : Juan Tolisano. Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Danilo (Jailson), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vai para o seu primeiro compromisso na Libertadores embalado pela vitória por 4 a 0 no clássico com o São Paulo, que garantiu o título do Campeonato Paulista ao clube alviverde. O Deportivo Táchira vem de vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara, em casa, pelo Campeonato Venezuelano.