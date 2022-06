Deportivo Táchira x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos visita, nesta quarta-feira, o Deportivo Táchira, na Venezuela, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe alvinegra entra em campo às 21h30, no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. A equipe alvinegra quer recupera o ânimo e seguir vivo na competição mata-mata, após o fracasso diante do Corinthians, em derrota por 4 a 0, na Copa do Brasil.

O adversário santista não mostrou muitas qualidades. O Táchira foi o terceiro colocado do Grupo A da Copa Libertadores e teve como adversário o Palmeiras. Foi derrotado pelo time alviverde por 4 a 0 na Venezuela e sofreu nova goleada em São Paulo, quando perdeu por 4 a 1. Já o Santos passou sufoco no Grupo C da Copa Sul-Americana. A classificação veio graças a um gol sofrido pelo Unión La Calera no apagar das luzes em jogo com a Universidad de Quito.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Deportivo Táchira e Santos acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

DEPORTIVO TÁCHIRA – Varela; Pablo Camacho, Abreu, Marrufo e Gabriel Benitez; Francisco Flores, Edson Tortolero e Maurice Cova; Jeizon Ramirez, Uribe e Figueroa. Técnico: Alexandre Pallarés.

Varela; Pablo Camacho, Abreu, Marrufo e Gabriel Benitez; Francisco Flores, Edson Tortolero e Maurice Cova; Jeizon Ramirez, Uribe e Figueroa. Alexandre Pallarés. SANTOS – João Paulo; Auro, Kaiky, Emiliano Velázquez e Lucas Pires; Vinícius Zanocelo, Camacho e Bruno Oliveira; Ângelo, Rwan (Jhojan Julio) e Bryan Angulo. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de um empate sem gols com o rival Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, somando seu terceiro jogo consecutivo sem vitória. Já o Táchira teve seu último desafio há 10 dias, quando foi derrotado por 3 a 0 pelo Monagas.