Desafiado por Neymar, colombiano toma banho de água gelada

Após ser desafiado por Neymar a participar do “Ice Bucket Challenge”, o colombiano Juan Camilo Zúñiga, que acertou uma joelhada no brasileiro em lance pelas quartas de finais da Copa do Mundo, aceitou o proposto. Nesta segunda-feira, o lateral divulgou um vídeo por meio de seu Instagram em que recebe um banho de água fria de seus companheiros de Napoli.

Antes disso, Zúñiga aproveitou para desafiar os seus companheiros de seleção, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado e Pablo Armero a também participarem do desafio. A brincadeira ganhou notoriedade com Mark Zuckerberg e Bill Gates que colocaram o desafio nas redes sociais e exigiram que três outras pessoas participassem ou doassem 100 dólares para uma organização que investiga a esclerose lateral amiotrófica (ELA).