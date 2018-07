Diário argentino coloca em dúvida permanência de Gareca no Palmeiras

A diretoria do Palmeiras já garantiu que Ricardo Gareca continuará no comando da equipe independente dos resultados. Porém, a péssica campanha realizada pelo argentino até o momento, que conquistou 1 ponto de 18 possíveis no Brasileirão, coloca em dúvida a permanência do treinador.

Isso é o que diz o Diário Olé, periódico argentino que cita a derrota para o São Paulo, neste domingo, no Pacaembu. O jornal ainda lembra que Tobio, Allione e Mouche foram titulares na partida que contou com o debutante Cristaldo, ex-Boca Juniors, quando restavam 20 minutos para o dim da partida.

O texto é encerrado com um questionamento: “Seguirá Gareca?”.