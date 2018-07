Diário esportivo argentino compara papa a Messi e Maradona

O Diário Olé também comemorou a escolha do argentino Jorge Mario Bergoglio, conhecido a partir desta quarta como papa Francisco, como o substituto de Joseph Aloisius Ratzinger, chamado de Bento XVI. Ao tradicional estilo “corneteiro”, o jornal comparou o cardeal a Maradona e Messi.

O San Lorenzo, time do coração do novo papa, também se manifestou no Twitter. Colocou foto da carteirinha de Jorge Mario Bergoglio e uma outra imagem, dele com uma flâmula do clube.

“O cardeal Jorge Mario Bergoglio, torcedor do San Lorenzo, é o primeiro papa sul-americano e argentino”, dizia um dos posts. “É um orgulho para o clube saber que o primeiro papa sul-americano é sócio do San Lorenzo”, completou o outro.