Diego Tardelli deve mesmo ser o camisa 9 da seleção brasileira?

Camisa 9 escolhido por Dunga em seu reinício na seleção brasileira, Diego Tardelli deu passos para assegurar sua vaga na equipe titular. Contestado outrora por nunca ter marcado gols na equipe nacional, o atacante do Atlético-MG fez os dois tentos que deram a vitória e o título do Brasil em cima da Argentina, no Superclássico das Américas.

Com o desempenho, o jogador de 29 anos, que não é um centroavante fixo, ganhou crédito com o treinador e deve continuar na equipe titular. Sua vaga deve ficar ameaçada caso Dunga volte a convocar Hulk, que esteve fora do último chamado. Além de Tardelli, jogadores como Alan Kardec, Alexandre Pato e Gabriel são cotados para vestir a camisa canarinho nos próximos jogos. E para você, leitor? Diego Tardelli realmente deve ser o camisa 9 da seleção brasileira? Vote!

