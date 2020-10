Dínamo de Kiev x Juventus: onde assistir e horário 

Dínamo de Kiev e Juventus se enfrentam nesta terça-feira, às 13h55 (horário), no Estádio Olímpico de Kiev, em partida válida pela primeira rodada do Grupo G da Liga dos Campeões.

O grupo conta também com o Barcelona e com o Fenrencváros-HUN, que se enfrentam nesta terça-feira. A Juventus vem de um empate por 1 a 1 com o Crotone, pelo Campeonato Italiano. O Dínamo bateu o Rukh Vynnyki por 2 a 0, pelo Ucraniano.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

Dínamo x Juventus terá transmissão pela TNT, pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus.

HORÁRIO

A partida será nesta terça-feira, às 13h55.

CRISTIANO RONALDO JOGA?

Não. O astro português se recupera após contrair a covid-19. A tendência é que ele só volte a treinar a partir da semana que vem.