O repórter Gonçalo Junior, enviado especial a Nova Jersey, conta as novidades da seleção brasileira antes do segundo amistoso pós-Copa, agora sob o comando do técnico Dunga. O jornalista responde às perguntas do editor de esportes do Estadão.com.br, Robson Morelli, direto do MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Acompanhe o bate-papo ao vivo.