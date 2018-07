Direto do Morumbi, acompanhe todos os detalhes da decisão do São Paulo

21h3o

O Estadão se despede aqui. Em instantes, o Tempo Real do jogo no Morumbi. Fique com a gente.

21h20

A torcida do Atlético também marca seu lugar no Morumbi. O grupo é pequeno, mas com muitas coisas para festejar nesta etapa da Libertadores.

21h13

O Atlético-MG tem 15 pontos no Grupo 3 da Libertadores. Ganhou as cinco partidas que fez. O São Paulo soma míseros quatro pontos em cinco jogos. Ocupa a terceira posição na chave. Em segundo lugar está o The Strongest, com seis pontos.

21h

O São Paulo deve jogar com Ceni; Paulo Miranda, Lúcio, Toloi e Carleto; Denilson, Wellington, Ganso e Douglas; Aloísio e Osvaldo.

20h47

Ronaldinho desce com chuteiras vermelhas no ombro.

20h42

O São Paulo chega ao Morumbi. A delegação deixou o CT da Barra Funda cerca de 30 minutos atrás, com batedores. Ceni chega bastante concentrado, e com cara de poucos amigos. O time do Atlético também chega neste mesmo horário. As delegações ganham os vestiários juntas. “É tudo ou nada hoje”, disse o volante Denílson, do São Paulo. Tardelli fará um teste no vestiário para saber se joga.



20h40

Ney Franco ficou feliz na véspera ao anunciar que seu capitão, o goleiro Rogério Ceni, estará em campo sem qualquer limitação do pé direito. O jogador vinha atuando no sacrifício. Ceni é peça importante nesta decisão por tudo o que representa para o torcedor são-paulino.

20h30

Desde que a panela começou a ferver no Morumbi, a diretoria do São Paulo disse que Ney Franco permaneceria no cargo independentemente da eliminação do time na Libertadores.

20h20

O atacante Luis Fabiano virá ao Morumbi apoiar os companheiros. Aloísio será seu substituto.



20h17

Cambistas estão agindo livremente mesmo ao lado de um posto da PM. Comércio paralelo negocia compra e venda em todos os setores do estádio.

20h14

Os portões do Morumbi foram abertos exatamente às 19h18. As bilheterias continuam funcionando normalmente.

20h10

O torcedor aposta no São Paulo. A festa é grande no arredores do Morumbi. Ninguém duvida que o time, empurrado por sua torcida, não consiga bater o Atlético dentro de sua casa.

20h05

O São Paulo não terá Luis Fabiano e Jadson, suspensos. Por isso, o torcedor tricolor espera muito de Ganso na partida. O meia, colocado à prova desde que chegou ao clube, será um dos mais cobrados caso o Sáo Paulo não consiga seu objetivo. Mas se jogar bem e ajudar a decidir a vaga, o jogador mudará sua condição no time e na arquibancada. O futuro do São Paulo passa pelos pés de Ganso nesta noite.

19h54

Os jornalistas no Morumbi tiveram de pegar credenciamento especial para esta partida. Isso fez atrasar a entrada dos fotógrafos, por exemplo, no gramado.

19h36

O Atlético não terá o atacante Bernard. Cuca escala Luan em seu lugar. Luan ajuda muito na marcação pelo lado direito.

19h26

O Estadão fez uma enquete nesta quarta-feira sobre a possibilidade de o São Paulo conseguir vaga na próxima fase da Libertadores. Participe também! Até agora, 65% dos participantes não acreditam que o Tricolor supera o rival mineiro.

19h20

O são-paulino começa a chegar ao Morumbi, vindos de todas as partes ao redor do estádio. Cerva de 44 mil ingressos foram vendidos com antecedência. O São Paulo colocou à venda 62 mil ingressos. As bilheterias estão abertas.

19h06

O repórter Fernando Faro já está no Morumbi para contar todos os detalhes que envolvem o jogo entre São Paulo e Atlético-MG, que pode custar a eliminação do time paulista na Libertadores. Só uma vitória interessa e o torcedor ainda terá de ficar na expectativa por um resultado favorável no outro confronto do grupo, entre Arsenal e The Strongest. Empate ou vitória dos argentinos sem goleada ajuda o São Paulo.