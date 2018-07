Nesta segunda-feira, o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, divulgou a lista dos três jogadores que atuam no Brasil convocados para o amistoso contra a África do Sul, em Johanesburgo. Para a partida, que vai ocorrer no próximo dia 5, o comandante chamou o goleiro Jefferson, do Botafogo, além dos atacantes Fred, do Fluminense, e Jô, do Atlético-MG.

A convocação dos três jogadores, que completam a lista dos 19 convocados, praticamente sela a lista dos brasileiros que devem ir para a Copa do Mundo. Nas últimas semanas, muito se falou em novidades para o ataque, por conta das lesões de Fred e da grande fase de atletas como Alan Kardec e Diego Tardelli. Antes de divulgar os nomes, Felipão já havia adiantado que levaria um goleiro e dois atacantes para a partida, que é um dos últimos testes da seleção, antes do início do Mundial. E para você? Dos jogadores que atuam no Brasil, quem merecia uma chance na lista de Felipão? Opine:

