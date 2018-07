Dunga participa do desafio do gelo e convoca Felipão

O Desafio do Gelo que virou uma febre entre os famosos do mundo todo ganhou mais um participante nesta sexta-feira. Desafiado pela apresentadora Fátima Bernardes, o técnico da seleção brasileira Dunga entrou na brincadeira, e aproveitou para passar a corrente para frente, desafiando Felipão, Romário e D’Alessandro, do Internacional.

O Desafio, ou Ice Bucket Challenge, em inglês, começou nos Estados Unidos e foi a maneira encontrada por grandes personalidades para chamar atenção para a esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que vitima milhões de pessoas ao redor do mundo. No ‘brincadeira’, as pessoas desafiam os amigos a doar e tomar um banho de gelo, que simula, mesmo por segundos, a dor sentida pelos pacientes que sofrem da doença.

No mundo dos esportes, astros como Kobe Bryant, LeBron James, Novak Djokovic, Andy Murray, Lionel Messi e Neymar já deixaram suas contribuições e vídeos tomando o banho gelado. Outras personalidades da TV brasileira também toparam participar. No Brasil, a Associação Pró-Cura da Ela e a Associação Brasileira de Esclerosa Lateral Amiotrófica, a Abrela, são os principais destinos das doações.

Confira o vídeo postado pela filha do treinador da seleção, Gabi Verri, no Facebook: