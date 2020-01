EC São Bernardo x São Paulo: onde assistir ao jogo da Copinha

O São Paulo enfrenta o EC São Bernardo nesta sexta-feira às 21h30 (horário de Brasília), no encerramento do Grupo 29 da Copa São Paulo. A partida, que acontecerá em São Bernardo, vale a classificação para a próxima fase, mas dependendo do resultado de Operário-PR x Palmeira-RN, as duas equipes paulistas podem avançar de fase. O confronto terá transmissão pela TV e internet. Veja onde assistir aos outros jogos do dia e quais são os confrontos da segunda fase da competição.

Onde assistir ao jogo do São Paulo na Copinha

A partida terá transmissão pelo SporTV e Rede Vida. O torcedor também pode assistir ao vivo na internet pelo site e aplicativo SporTV Play e no site da Rede Vida.

O São Paulo vai a campo empolgado após a goleada por 9 a 1, sobre o Palmeira, na última terça-feira. Para se classificar, a equipe tricolor precisa apenas de um empate. Se o Operário-PR não vencer o Palmeira, em jogo que acontecerá às 19h15, os dois times paulistas já vão a campo classificados e disputarão apenas a primeira colocação.

Veja os outros jogos do dia

12h45 Vitória da Conquista (BA) x Trem (AP)

13h00 Canaã (BA) x São Caetano

13h00 Coritiba (PR) x São Bento

14h45 Trindade (GO) x Sergipe (SE)

15h15 Nacional x Ceará (CE)

15h15 Portuguesa x CSA (AL)

17h00 Carajás (PA) x Jacuipense (BA)

17h00 Oeste x Cruzeiro (MG)

19h15 Itapirense x Vasco (RJ)

19h15 Operário Ferroviário (PR) x Palmeira (RN)

21h30 EC São Bernardo x São Paulo