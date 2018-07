Em 5º dia de competições, Papa Francisco manda mensagem a atletas da Paralimpíada

Ao se iniciarem as competições do 5º dia de Paralimpíada no Rio de Janeiro, o Papa Francisco utilizou de sua conta no Twitter para saudar a todos os atletas participantes dos Jogos.

Na mensagem, o Sumo Pontífice saúda os participantes da Paralimpíada de faz votos de que os jogos sejam uma oportunidade de “crescimento e de amizade.”