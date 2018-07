No clima da Paralimpíada, que começa nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Crianças de 4 e 5 anos de idade puderam realizar atividades similares as modalidades da Rio-2016. O Colégio Objetivo proporcionou um trabalho de Educação Física Inclusiva, onde as crianças desenvolveram práticas esportivas sentadas em cadeiras ou com os olhos vendados. Assim, conseguiram passar um pouco do espírito paralímpico presente no Brasil.