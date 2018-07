Em jogo de beisebol, torcedor quase acerta lata de cerveja em jogador

Baltimore Orioles e Toronto Blue Jays se enfrentavam pelos playoffs da Major League Baseball quando um torcedor decidiu interferir no jogo. Na sétima entrada, quando Melvin Upton Jr., dos Jays, rebateu uma bola alta, o sul-coreano Hyun Soo Kim foi surpreendido com uma lata de cerveja arremessada no campo.

Apesar do susto, o jogador dos Orioles não foi atingido pelo objetivo, que passou próximo de sua cabeça, e conseguiu pegar a bola. A atitude do torcedor causou a revolta dos companheiros. A partida foi interrompida enquanto os atletas cobravam duramente o responsável pelo incidente.

Na retomada do jogo, melhor para os Jays, que anotaram três pontos na 11.ª entrada e venceram o confronto por 5 a 2 e agora vão enfrentar o Texas Rangers pela semifinal da Liga Americana. A primeira partida será nesta quinta-feira.

Confira o vídeo: