Uruguai e Chile se enfrentaram pela primeira vez depois do tenso jogo que fizeram na Copa América deste ano. Na época, o confronto ficou marcado pela ‘mão boba’ do chileno Jara no uruguaio Cavani. Desta vez, quem perdeu a cabeça foi o atacante Vargas, que mostrou o dedo médio para a torcida no estádio Centenário, em Montevidéu.