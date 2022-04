Emelec x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras entra em campo, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores em duelo com o Emelec, em Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos. O jogo será no estádio George Capwell e tem início previsto para 21h. O técnico Abel Ferreira optou por fazer mudanças em seu time para enfrentar este desafio, com uso preferencial de jogadores que não atuaram nos três últimos jogos.

O Emelec, por sua vez, precisa se recuperar no torneio e somar pontos em casa para se colocar na disputa pelo segundo lugar do Grupo A. Com dois empates até aqui, o time equatoriano sabe que, mesmo jogando com sua torcida, terá muitas dificuldades para superar o atual bicampeão da América.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Emelec e Palmeiras será disputado nesta quarta-feira, em Guayaquil, no Equador, no estádio George Capwell. A bola rola a partir das 21h.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão da ESPN. O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

EMELEC : Pedro Ortí­z; Bruno Pittón, Eddie Guevara, Aní­bal Leguizamón e Romario Caicedo; Joao Rojas, Sebastián Rodrí­guez, Alexis Zapata, Dixon Arroyo e Mauro Quiroga; Alejandro Cabeza. Técnico : Ismael Rescalvo.

: Pedro Ortí­z; Bruno Pittón, Eddie Guevara, Aní­bal Leguizamón e Romario Caicedo; Joao Rojas, Sebastián Rodrí­guez, Alexis Zapata, Dixon Arroyo e Mauro Quiroga; Alejandro Cabeza. : Ismael Rescalvo. PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Benjamín Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Eduard Atuesta e Zé Rafael; Gabriel Verón, Breno Lopes, Rafael Navarro e Wesley. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória, por 3 a 0, sobre o rival Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Emelec venceu o Aucas, por 1 a 0, pelo Campeonato Equatoriano.