Emerson dispara indireta e xingamento em post no Twitter

Poucas horas depois da vitória do Corinthians no Mundial de Clubes, o atacante Emerson Sheik usou o Twitter para fazer um desabafo. No microblog, o jogador usa de xingamentos e se refere a alguém como “palhaço” e “babaca”, além de ressaltar a vitória do seu time e cobrar respeito com a “instituição”. “Vou te dar uma moral , fala alguma coisa ai palhaço, babaca! Pega uma carona ai … Respeito absoluto a todos os outros e a instituição”, escreveu.

Sem identificar o destino da mensagem, o comentário pode ser mais uma indireta da polêmica recente envolvendo o jogador e o lateral santista Léo, que criticou a torcida corintiana no embarque do time na última semana. [galeria id=5449]