‘Empate é bom resultado’, afirma Rivellino

“Se o Corinthians conseguir jogar o futebol que vem jogando até aqui, vem com um bom resultado da Argentina.” Essa é opinião do ex-jogador e ídolo do Corinthians, Roberto Rivellino. Para ele, o time do técnico Tite tem condições de jogar bem em Buenos Aires e sair de lá com um bom resultado diante do Boca Juniors, em La Bombonera.

“De repente um bom resultado lá, decide aqui em São Paulo, até um empate (em Buenos Aires) é um bom resultado”, disse Rivellino à rádio Estadão/ESPN. “Não é o Boca de outros tempos, mas é uma decisão, é uma decisão é uma decisão.”