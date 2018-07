Engarrafamento, flanelinhas e sujeira no caminho de Brasil x Equador

CÓRDOBA – Os torcedores que foram para assistir ao jogo Brasil x Equador, pela última rodada do Grupo B da Copa América 2011, não tiveram vida fácil: a fraca movimentação de torcedores – que dá a sensação de que o público no jogo pode ser pequeno – teve de encarar um engarrafamento, flanelinhas e muita sujeira nas calçadas do entorno do Estádio Mario Alberto Kempes.

Os “guardadores” de carros cobram os mais variados preços. A tendência é de aumentar ainda mais quanto mais perto estiver do começo da partida.

E os torcedores que chegam ao local da partida estão em pequenos grupos, geralmente com alguém com camisas de times do Brasil – como São Paulo, Flamengo, Botafogo, etc. Aproveitando o clima agradável e tranquilo, todos conversam do lado de fora, sem pressa para entrar, faltando quase duas horas para o começo do jogo.

Já os torcedores equatorianos, em menor quantidade, são vistos dentro do estádio. E fazem pouco barulho. / SILVIO BARSETTI