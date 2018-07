ENQUETE – Alan Kardec merece vaga na seleção brasileira?

Quando o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, disse que poderia aparecer uma surpresa na lista dos atacantes convocados para o amistoso contra a África do Sul, Alan Kardec passou a ser um dos nomes mais cotados para a vaga, já que se enquadra no perfil dito pelo treinador. A convocação veio, mas o jogador não foi relacionado. Porém, seu nome não deixou de ser especulado nos bastidores e ganhou força depois da boa atuação no clássico entre Corinthians e Palmeiras neste domingo, com direito a gol salvador aos 37 minutos do segundo tempo. Você acha que ele merece uma vaga no ataque da seleção brasileira?

