Buscando saldar uma dívida com sua torcida, o Barcelona enfrenta hoje, no Camp Nou, o Milan, no segundo jogo das oitavas de final da Copa dos Campeões. A equipe de Messi tem a missão de vencer por 3 gols de diferença para avançar à próxima fase da competição. Caso faça 2 gols, a partida vai para a prorrogação. Será que Messi, Puyol e Iniesta conseguirão levar o Barça adiante na Copa dos Campeões?

