ENQUETE – O Corinthians está pronto para a Libertadores?

O segundo jogo oficial do Corinthians no ano já é um dos mais importantes. Contra o Once Caldas, na próxima quarta-feira, em São Paulo, a equipe do técnico Tite começa a disputar vaga na fase de grupos do torneio continental. Com a responsabilidade de não decepcionar, o time precisa de um bom resultado para não passar dificuldade no jogo da próxima semana, na Colômbia. Pelo menos no Campeonato Paulista, o clube largou com vitória por 3 a 0 sobre o Marília, em casa, resultado que deixa a torcida em dúvida sobre se o desempenho basta ou não para avançar na Libertadores.

[poll id=”840″]