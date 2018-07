Enquete: O Santos está mais credenciado a festejar canecos com Robinho?

O Santos acertou a volta de Robinho nesta quinta-feira, no que será sua terceira passagem pelo clube da Vila. O atacante assinou por um ano, mas chegou dizendo que gostaria de permanecer “por 10 anos”. Robinho vai usar a camisa 7, a mesma com que fez história. O Santos, comandado por Oswaldo de Oliveira, ficou mais forte. Mas quanto?

Opine! O Santos, com Robinho, agora é candidato a brigar pelos titulos da Copa do Brasil e Brasileirão, mais do que já era. No Nacional, o time da Vila.

