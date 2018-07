ENQUETE – Você aprova a atitude do Governo de pedir mudanças em camisetas em combate à exploração sexual?

Na segunda-feira desta semana, a Adidas lançou uma linha de camisetas que geraram polêmica por causa do duplo sentido que as estampas traziam. Uma das camisetas apresenta a frase “Lookin’ to score”, que pode ser traduzida por “em busca dos gols”. Mas também é uma expressão que significa “pegar garotas” de uma maneira mais sexual. O desenho de uma moça de biquíni, que acompanha a frase, não deixa dúvidas da dupla intenção.

Irritado, o Governo brasileiro formalizou reclamação à Adidas que culminou na retirada dos produtos do mercado. A presidente Dilma Rousseff chegou a se pronunciar sobre o caso por meio de sua conta no Twitter. “O Brasil está feliz em receber turistas que chegarão para a Copa, mas também está pronto para combater o turismo sexual”, escreveu a presidente. Nesta quarta-feira, o Ministério do Esporte sugeriu que fossem feitas alterações nas estampas.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a incoerência do governo brasileiro de reclamar de uma estampa de camiseta e, ao mesmo tempo, promover o carnaval, festa marcada pela nudez e insinuação sexual. Qual é a sua opinião?

[poll id=”672″]