ENQUETE: Você é a favor do uso de tecnologia no futebol?

A polêmica sobre uso de tecnologia no futebol ganhou mais um episódio nesta terça-feira, durante a partida entre Ucrânia e Inglaterra, pela Eurocopa. Quando o placar apontava 1 a 0 para os ingleses, o zagueiro John Terry afastou uma bola do ucraniano Marko Devic e o jogo prosseguiu. No entanto, as câmeras de televisão mostraram que a bola havia passado da linha do gol.

Se o gol tivesse sido confirmado, a Ucrânia teria empatado a partida e ganhado ânimo para buscar a virada, resultado necessário para que a equipe continuasse na competição. A seleção da casa ficou revoltada com a decisão do árbitro.

O lance ganhou atenção do presidente da Fifa, Joseph Blatter, que divulgou em seu Twitter: “Após a partida da última noite (horário local) a tecnologia na linha de gol não é mais uma alternativa, mas uma necessidade.”

