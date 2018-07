Entenda como funciona o Draft da NBA

As equipes possuem o direito de escolher jogadores na noite do Draft. São selecionados 60 jogadores, divididos em duas rodadas.

Para garantir que as equipes com pior campanha fiquem com as primeiras escolhas é realizado um sorteio pré-recrutamento. Participam do evento as equipes da NBA que não se classificaram para os playoffs. O sorteio é direcionado para que as franquias com as três piores campanhas fiquem com as três primeiras escolhas.

A primeira rodada é composta por 30 escolhas, sendo que as 14 primeiras pertencem a equipes que não participaram do último playoff da NBA. O resto das escolhas é estipulado de acordo com a campanha de cada franquia, sempre na ordem inversa, da pior colocação, para a melhor.

Na segunda rodada, mais 30 escolhas são distribuídas, sempre na ordem inversa da classificação passada.

Lembrando que as equipes podem negociar suas escolhas, por isso algumas escolhem mais de duas vezes por edição.

Quando uma equipe seleciona um jogador, ele não necessariamente fará parte do elenco já na temporada seguinte. Isso ocorre por questões contratuais ou para que eles continuem atuando em outra liga para desenvolver seu jogo.

Confira as cinco primeiras ‘sortudas’ de 2013

1.º Cleveland Cavaliers

2.º Orlando Magic

3.º Washington Wizards

4.º Charlote Bobcats

5.º Phoenix Suns