Equador x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

Já garantida para a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira começa a temporada 2022 em clima de testes. O time de Tite encara o Equador, que é o 3º colocado das Eliminatóras Sul-Americanas. Mesmo sem o peso de ter de classificar para o Mundial, alguns jogadores sentem a pressão de impressionar o treinador por vaga na competição do fim do ano.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Com Brasil garantido na Copa, Tite projeta mudanças entre jogos das Eliminatórias

Equador x Brasil tem transmissão ao vivo pelo canais Globo e SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 18 horas (horário de Brasília) no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

EQUADOR – Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Alan Franco, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata; Enner Valencia e Michael Estrada. Técnico: Gustavo Alfaro.

BRASIL – Alisson; Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Junior. Técnico: Tite.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Equador vem de vitória sobre o Chile por 2 a 0, fora de casa, no dia 16 de novembro de 2021. O Brasil vem de empate sem gols com a Argentina em partida realizada no mesmo dia.