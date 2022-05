Escócia x Ucrânia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Diante da guerra com a Rússia, a seleção ucraniana teve seu jogo da primeira fase da repescagem para a Copa do Mundo, que seria em março, adiado. Nesta quarta-feira, às 15h45, chegou a hora da Ucrânia medir forças com a Escócia para definir quem enfrentará País de Gales por uma vaga no Grupo B do Mundial do Catar, que já conta com Inglaterra, EUA e Irã.

Com os times ucranianos sem poder atuar, a seleção do país do Leste Europeu foi convocada antecipadamente e começou a se preparar no último mês, com amistosos e muitas sessões de treinamento. O duelo é complicado, principalmente pelo fato de a partida única ocorrer em território escocês, no Hampden Park, em Glasgow. A Escócia também está ansiosa por voltar à Copa, torneio que não disputa desde 1998. A última participação ucraniana foi em 2006.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Escócia e Ucrânia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 será disputado neste quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Hampden Park, em Glasgow, na Escócia.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão da TNT (TV fechada). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ESCÓCIA : Gordon; Hendry, Hanley e Cooper; O’Donnell, McTominay, McGregor e Robertson; McGinn, Dykes e Christie. Técnico : Steve Clarke

: Gordon; Hendry, Hanley e Cooper; O’Donnell, McTominay, McGregor e Robertson; McGinn, Dykes e Christie. : Steve Clarke UCRÂNIA: Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko e Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko e Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov. Técnico: Oleksandr Petrakov

ÚLTIMOS RESULTADOS

A seleção ucraniana fez um amistoso com o clube alemão Borussia Mönchengladbach no início de maio em que saiu vencedora, por 2 a 1. Já os escoceses tiveram seu último compromisso em março, na Data Fifa. Na ocasião, empataram seus dois jogos: 1 a 1 com a Polônia, e 2 a 2 com a Áustria.