Veja os três gols indicados pela Fifa e vote no melhor. O primeiro é de Neymar, em jogo contra o Inter. O segundo é de Falcao Garcia, pelo Atlético de Madrid. Repare que quem bate o escanteio é o brasileiro Diego, ex-Santos. E o terceiro gol mais bonito apontado pela Fifa é do eslovaco Miroslav Stoch, do Fenerbahçe, da Turquia. Também em jogada de escanteio, quem cruza é Alex, atualmente no Coritiba.