Escultura de gelo com a palavra “legado” é deixada na orla de Copacabana

Se a Olimpíada do Rio tem sido alvo de um clima de grande alegria dos fãs na maior parte do tempo, alguns deles nunca deixaram de lado a crítica social pela recepção dos Jogos. Uma escultura de gelo com a palavra “Legado” foi deixada sob o sol forte da orla da praia de Copacabana.

Muito se questiona sobre os gastos que a cidade do Rio de Janeiro teve para promover as Olimpíadas e Paralimpíadas, além do que realmente será aproveitado pelo público carioca após o encerramento das duas competições.

PARTICIPE