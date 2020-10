Espanha x Suíça: onde assistir, horário e classificação

Espanha e Suíça se enfrentam neste sábado, às 15h45 (de Brasília), em Madri, em partida válida pela 3.ª rodada da Liga das Nações. O confronto terá transmissão pela TV fechada, pay-per-view e internet.

ONDE ASSISTIR

Espanha x Suíça terá transmissão pelo canal Space. Também é possível assistir pelo EI Plus e pelo canal do Youtube do Esporte Interativo também transmite o duelo.

HORÁRIO

O confronto terá início nesta quarta-feira, às 15h45, horário de Brasília.

CLASSIFICAÇÃO

A Espanha está na primeira colocação do Grupo D, formado por Ucrânia, Alemanha e Suíça, com quatro pontos. Antes do início desta terceira rodada, a equipe fez um amistoso diante de Portugal. O jogo terminou empatado por 0 a 0.

A Suíça se encontra na lanterna de seu grupo, com apenas um ponto. Até o momento, a equipe não venceu. O único ponto obtido pelo time aconteceu na segunda rodada. Na ocasião, o suíços empataram com a Alemanha por 1 a 1.