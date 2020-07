Esportivo x Inter: onde assistir, local e horário

Em busca da classificação, Inter e Esportivo se enfrentam neste sábado às 19h, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto terá transmissão na TV fechada.

Esportivo x Inter ao vivo: onde assistir

É possível assistir ao vivo ao confronto pelo canal Premiere e pelo SporTV. Ambos passarão a partida também em seus sites e aplicativos. O Estadão vai fazer tempo real da partida.

Esportivo x Inter vai ser onde?

A partida será disputada no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Tabela do Gaúcho

As duas equipes podem se classificar ou deixar a situação bem encaminhada em caso de vitória. O Inter tem sete pontos e lidera o Grupo A. A equipe colorada precisa se reerguer após a derrota para o rival Grêmio por 1 a 0, na última quarta-feira.

O Esportivo também tem sete pontos e está na segunda posição do Grupo B. Na rodada passada, o time de Bento Gonçalves ficou no empate por 2 a 2 fora de casa com o Ypiranga.