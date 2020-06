Everton x Liverpool: onde assistir e horário

Muito próximo do título no Campeonato Inglês, o Liverpool visita o Everton neste domingo, às 15h, no estádio Goodison Park, pela 30ª rodada da Premier League. É possível assistir ao jogo pela TV fechada e online.

Onde assistir Everton x Liverpool?

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil, que também vai passar no site e aplicativo Watch ESPN. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

Everton x Liverpool: horário

O jogo começa às 15h, horário de Brasília.

O Liverpool lidera com folgas o campeonato com 82 pontos, 22 a mais que o Manchester City, segundo colocado e que só joga na segunda-feira. Na rodada passada, a equipe de Jürgen Klopp derrotou o Bournemouth por 2 a 1.

Já o Everton aparece na 12ª posição, com 37 pontos, e parece mais próximo de se aproximar da zona de classificação para os torneios europeus do que brigar contra o rebaixamento. Na rodada passada, foi goleado fora de casa por 4 a 0 pelo Chelsea.