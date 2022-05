Everton x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Defendendo campanha perfeita na Copa Sul-Americana, o São Paulo visita o Everton de Viña del Mar, nesta quinta-feira, às 19h15, pela quarta rodada da competição continental. Dependendo dos resultados do duelo entre Ayacucho e Jorge Wilstermann, o time do Morumbi pode inclusive garantir sua classificação antecipada às oitavas de final.

O elenco passou por um susto em sua concentração em Santiago, capital chilena. Jogadores foram acordados por um terremoto de 5,3 graus na escala Richter. Apesar de ter como adversário o principal rival do Grupo D, Rogério Ceni deve dar nova oportunidade para os suplentes.

O Everton, por sua vez, não vive boa fase e conquistou somente uma vitória nos últimos seis compromissos, contando Campeonato Chileno e Copa Sul-Americana.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Everton e São Paulo será disputado em Viña del Mar, no estádio Sausalito, nesta quinta-feira, às 19h15.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva da Conmebol TV (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes do duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

EVERTON DE VIÑA DEL MAR – Fernando de Paul; Echeverrí­a, Barroso e Oyarzun; Medina, Valenzuela, Berríos, Madrid e Ibacache; Juan Cuevas e Lucas di Yorio. Técnico: Francisco Meneghini.

SÃO PAULO – Thiago Couto; Igor Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Gabriel, Talles Costa e Patrick; Rigoni e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória sobre o Santos, no Morumbi, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Everton folgou no fim de semana. Seu último jogo foi diante do Ayacucho, na Copa Sul-Americana, por 2 a 1.