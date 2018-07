Ex-cobrador de lotação, Serginho está na final do TUF

POR PAULO FAVERO

Serginho Moraes, do peso médio, entra no evento da P&G e faz o sinal da cruz. Ele faz questão de usar o pé direito para pisar no palco e não para de sorrir. O tricampeão mundial de jiu-jítsu mora na Cohab 2, em Itaquera, na zona de leste de São Paulo. Ele já foi cobrador de lotação e se espelha na família para tentar a sorte no UFC. Ele enfrentará Cézar Mutante na edição 147 em BH. “Eu estava dormindo quando me avisaram que eu ficaria no lugar do Serafian. É indescrítivel dizer a sensação”, conta, sobre sua participação no lugar do lesionado Daniel Serafian.