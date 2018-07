Marido se afasta da NBA para cuidar da mulher, ex-jogadora que descobriu câncer na gravidez

Lauren Holiday, ex-jogadora de futebol dos Estados Unidos, descobriu durante a gravidez que está com um tumor benigno no cérebro. De acordo com os médicos, ela poderá operar após o nascimento da filha, previsto para outubro.

A notícia foi um choque para o marido Jrue Holiday, atleta do New Orleans Pelicans, que decidiu se afastar da NBA para cuidar da esposa. “Minha família vem antes do basquete. Obviamente sou abençoado por jogar esse jogo e estar na posição em que estou, mas minha esposa é o que há de mais importante no mundo para mim. Ela vem antes de qualquer coisa “, declarou ao jornal “Times-Picayune”.

O armador afirmou que agora a prioridade é cuidar dos sintomas de Lauren. “Claro que nós estávamos, e ainda estamos, muito animados quanto ao nascimento de nossa primeira filha, mas nosso foco mudou para ter essa bênção magnífica e ter certeza de que tudo vai ficar ok”.

Jrue recebeu o apoio da equipe do New Orleans Pelicans. “Nós continuaremos a fazer tudo o que pudermos para apoiá-los e ajudá-los a passarem por esses tempos difíceis”, disse o treinador Alvin Gentry.