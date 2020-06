Famalicão x Porto: onde assistir ao jogo do Campeonato Português

O Campeonato Português retorna nesta quarta-feira, após quase três meses interrompido em razão do novo coronavírus. Um dos jogos que abrem a rodada é o confronto entre Famalicão x Porto, no estádio Municipal 22 de junho, pela 25ª rodada da competição. A partida terá transmissão pela TV.

Onde assistir Famalicão x Porto?

É possível assistir ao vivo ao jogo pelo canal ESPN Brasil, que também passará a partida pelo Watch ESPN. Além disso, o Estadão vai fazer tempo real do confronto.

O Porto lidera o Campeonato Português com 60 pontos, um a mais que o Benfica. Na última rodada, disputada no dia 7 de março, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Rio Ave, em casa.

Já o Famalicão inicia a rodada na sétima posição, com 37 pontos, e precisa da vitória para entrar na zona de classificação para os torneios europeus. Na rodada passada, o time jogou no dia 8 de março e ficou no empate sem gols com o Belenenses, fora de casa.