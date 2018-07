Fanfarra argentina toca ‘Brasil decime que se siente’ em ato da Independência

O dia 9 de julho foi de grande festa para os argentinos não apenas pela classificação da seleção sul-americana à final da Copa do Mundo de 2014. O dia também é famoso no país por conta da Indepedência da Argentina, que aconteceu no ano de 1816.

Antes do jogo, bandas militares fizeram diversas fanfarras pelas ruas para comemorar o dia. E a que mais chamou a atenção foi a na cidade de Tucumán. Após músicas militares, a Fanfarria Militar Alto Perú resolveu entrar no clima da Copa e começou a tocar “Brasil decime que se siente”, música feita por torcedores argentinos que visa provocar os brasileiros durante a Copa.

Assim que reconheceram a música, as pessoas que acompanhavam o desfile começaram a cantar a música e abanar bandeirinhas da Argentina.