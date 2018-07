Felipão acerta em deixar os veteranos fora e convocar os novatos?

Faltando pouco para o pontapé inicial da Copa do Mundo de 2014, o técnico do Brasil Luis Felipe Scolari convocou na última terça-feira a seleção para o amistoso contra a África do Sul. Será uma das últimas oportunidades que a equipe terá de ser testada antes da lista final para o Mundial. Quem ganhou uma chance do treinador foi o meia Fernandinho, do Manchester City e o lateral Rafinha, do Bayern de Munique. Já quem não vai defender o País na partida serão jogadores veteranos como Robinho e Kaká, ambos do Milan. Na sua opinião, leitor, Felipão acertou nas escolhas?

[poll id=”665″]