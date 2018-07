Felipão acertou ao assumir o Grêmio 15 dias após deixar a seleção? Opine!

Luiz Felipe Scolari foi confirmado nesta terça-feira como o novo técnico do Grêmio para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador, que comandou o Brasil na Copa do Mundo, volta a trabalhar apenas 15 dias após deixar a seleção.

Apesar do currículo vitorioso e da forte ligação com o Grêmio, onde conquistou a Copa Libertadores em 1995, Felipão parece estar longe de viver a sua melhor fase na carreira, fato evidenciado com a derrota brasileira no Mundial, com direito a vexames contra a Alemanha, na semifinal, quando o Brasil foi goleado pela Alemanha por 7 a 1 e a derrota para a Holanda por 3 a 0 na disputa pelo terceiro lugar. Antes disso, o treinador foi um dos responsáveis pelo rebaixamento do Palmeiras, em 2012, mesmo ano em que foi campeão da Copa do Brasil pelo clube.

